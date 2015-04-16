Завтра в Україні через дощі температура впаде на 7 градусів

На решті території утримається тепла погода, 14-19 градусів тепла, на півдні до 20-24 градусів тепла. Атмосферний фронт з півночі принесе періодичні дощі - від невеликих до помірних. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У північних областях суттєві опади малоймовірні, лише місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 9-14 градусів тепла.

У центральній частиніочікуються дощі. Вночі 5-11 тепла, вдень 15-22 градуси тепла.

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У східних областях передбачається дощова погода. Температура повітря вночі 5-11 тепла, вдень 12-18 градусів тепла.

У південній частині дощі чергуватимуться з сухою погодою. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 16-24 градусів тепла.

У Києві переважно без опадів, лише місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, на заході - північно-західний, 5-12 м/с, поривчастий.