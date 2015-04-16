На українсько-польському кордоні затримали африканських студентів, які назвалися біженцями з Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мостиського прикордонного загону, 15 квітня прикордонний наряд відділу «Смільниця», що охороняє частину гірської ділянки українсько-польського кордону, затримав трьох невідомих, африканської зовнішності, які в обхід пункту пропуску пішки прямували до Польщі.

Як з`ясувалося, затримані - 26-27-річні студенти вишів Тернополя та Івано-Франківська, які після відрахування, у незаконний спосіб мали намір дістатися Євросоюзу, зокрема до Німеччини. Однак, перший час вони розповідали прикордонникам вигадані історії про те, що вже довгий час проживають на Донеччині, через бойові дії втратили всі документи і в такий спосіб рятуються від війни.

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Відповідно до рішення суду, усіх трьох африканців притягнено до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України та накладено штраф у сумі 3400 грн кожному. В подальшому на них чекає примусове видворення до країни походження.