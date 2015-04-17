Пєсков заявив, що присутність іноземних інструкторів в Україні дестабілізує ситуацію

Про це він у п'ятницю сказав журналістам, повідомляє РИА Новости.

"Участь інструкторів, спеціалістів із третіх країн на території України, де залишається неврегульованим внутрішньоукраїнський конфлікт, південно-східна ситуація, де існують проблеми з реалізацією пунктів плану дій Мінських домовленостей, - звичайно, присутність там інструкторів, спеціалістів або військовослужбовців третіх країн далеко не сприяє врегулюванню конфлікту, далеко не сприяє формуванню атмосфери, сприятливої для реалізації домовленостей, а, навпаки, здатна серйозно дестабілізувати ситуацію", - сказав Пєсков .

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 квітня, десантники 173-ї бригади армії США прибули в Україну для навчання українських військовослужбовців.