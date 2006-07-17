Аварійно зупинений другий блок Південно-Української АЕС

Другий енергоблок Південно-Української АЕС заглушений дією першого комплексу захисту в 06:13 , повідомляє "Енергоатом". Реакторна установка знаходиться в гарячому режимі. Причини спрацьовування захисту з`ясовуються.

На атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. За минулу добу станції виробили 238,31 млн. кВт/год електроенергії. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС знаходиться в межах норми.

РБК