Аварійно зупинений другий блок Південно-Української АЕС
10:34, 17 липня 2006Суспільство
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Причини спрацьовування захисту з`ясовуються
Другий енергоблок Південно-Української АЕС заглушений дією першого комплексу захисту в 06:13 , повідомляє "Енергоатом". Реакторна установка знаходиться в гарячому режимі. Причини спрацьовування захисту з`ясовуються.
На атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. За минулу добу станції виробили 238,31 млн. кВт/год електроенергії. Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках АЕС знаходиться в межах норми.
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