Четверо людей загинули один за одним, намагаючись один одному допомогти

Сьогодні в Полтаві на підприємстві «Екоресурс» загинули чотири працівники.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації Михайло АНДРУСЕНКО.

За його словами, на підприємстві проводились роботи на устаткуванні з переробки олії.

«У одного з робітників трубка впала в ємність. Він за нею поліз і знепритомнів. На допомогу колезі вирішив прийти ще один робітник і також заліз у ємність, де також знепритомнів. Слідом за ними у пастку потрапили ще двоє працівників. Коли приїхала швидка допомога, люди вже померли», - розповів М.АНДРУСЕНКО.