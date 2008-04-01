Ющенко здійснить робочий візит до Румунії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3-4 квітня здійснить робочий візит до Румунії.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Головна мета візиту В.ЮЩЕНКА до Румунії - участь у саміті НАТО в Бухаресті.

Заплановано, що 4 квітня на саміті НАТО глава держави візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, на якому розглядатиметься заявка України на приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Крім того, в рамках візиту відбудеться низка зустрічей Президента України з лідерами європейських держав. Зокрема, В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Нідерланди Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ та прем`єр-міністром Норвегії Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.