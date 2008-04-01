Ющенко здійснить робочий візит до Румунії
18:42, 01 квітня 2008Суспільство
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(програма перебування)
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3-4 квітня здійснить робочий візит до Румунії.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Головна мета візиту В.ЮЩЕНКА до Румунії - участь у саміті НАТО в Бухаресті.
Заплановано, що 4 квітня на саміті НАТО глава держави візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, на якому розглядатиметься заявка України на приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.
Крім того, в рамках візиту відбудеться низка зустрічей Президента України з лідерами європейських держав. Зокрема, В.ЮЩЕНКО проведе зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Нідерланди Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ та прем`єр-міністром Норвегії Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.
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