Оператору ATR готуються визначити запобіжний захід

Про це повідомила заступник генерального директора телеканалу ATR Ліля Буджурова, пише Українська правда.

"Ми дуже сподівалися на те, що нашого колегу - оператора ATR Ескендера Небієва, затриманого вчора, сьогодні випустять. Але цього не сталося. Швидше за все, завтра буде призначено суд, де йому визначать міру

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Буджурова зазначила, що Ескендеру інкримінується участь у масових заворушеннях, а саме мітингу 26 лютого 2014 року. До нього був допущений адвокат.