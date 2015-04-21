Оператору ATR готуються визначити запобіжний захід
23:04, 21 квітня 2015Суспільство
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Оператору кримськотатарського телеканалу ATR Ескендеру Небієву, якого затримали в понеділок, готуються визначити запобіжний захід.
Оператору ATR готуються визначити запобіжний захід / УНІАН
Про це повідомила заступник генерального директора телеканалу ATR Ліля Буджурова, пише Українська правда.
"Ми дуже сподівалися на те, що нашого колегу - оператора ATR Ескендера Небієва, затриманого вчора, сьогодні випустять. Але цього не сталося. Швидше за все, завтра буде призначено суд, де йому визначать міру
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Буджурова зазначила, що Ескендеру інкримінується участь у масових заворушеннях, а саме мітингу 26 лютого 2014 року. До нього був допущений адвокат.
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