Завершено розслідування у відношенні підозрюваних у скоєнні теракту в Харкові 22 лютого

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на процесуального керівника по кримінальному провадженню Володимира Лимаря, обвинувальний акт затверджений і направлений до Фрунзенського районного суду Харкова сьогодні, 22 квітня.

За його словами, управління СБУ в Харківській області провело досудове розслідування у повному обсязі. "На цьому тижні завершено виконання ст. 290 КПК щодо відкриття матеріалів справи сторонам виробництва. І сторона обвинувачення і сторона потерпілих ознайомлені з 16 томами матеріалів справи", - сказав Володимир Лимар.

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