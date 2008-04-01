300 австрійських артснарядів пролежали в землі з Першої світової війни

У Тернопільській області в райцентрі Козова виявили склад артилерійських снарядів часів Першої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласного управління МНС, рятувальників викликали із хлібоприймального підприємства ПАП “Агропродсервіс”, де під час проведення ґрунтових робіт ковш викинув на поверхню чотири снаряди.

Сапери під час контрольної перевірки місцевості на півтораметровій глибині натрапили на цілий склад боєприпасів. За приблизними підрахунками, там зберігалося близько 300 артилерійських снарядів австрійського виробництва калібром від 76 мм до 152 мм часів Першої світової війни.

Піротехніки розпочали вилучення боєприпасів. Як зауважили в обласному управлінні МНС, це перша знахідка такого масштабу в області за останні роки.