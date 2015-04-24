Суд на два місяці продовжив арешт підозрюваному у вбивстві мера Кременчука

Як передає кореспондент УНІАН, дружина Мельника - Тамара Мельник подала клопотання про внесення за нього застави в 300 тис. грн.

Після більш ніж півторагодинного обговорення в нарадчій кімнаті суд не задовольнив клопотання про пом'якшення запобіжного заходу у вигляді звільнення.

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Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка. Потерпілий помер у лікарні. Основна версія слідства - вбивство у зв'язку з професійною діяльністю судді.

Вранці 26 липня 2014 року застрелили мера Кременчука Бабаєва. За підозрою в причетності до вбивства мера були затримані голова громадської організації «З питань протидії корупції» Олександр Крижанівський, директор місцевої телекомпанії «Візит» Мельник і двоє виконавців вбивства.

Відомо, що суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна родини Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки був убитий.

26 лютого у Кобеляцькому районному суді почалося слухання справи про вбивство мера Кременчука Бабаєва і судді Лободенка. Раніше термін арешту Мельника продовжували Жовтневий райсуд Полтави та Полтавський обласний апеляційний суд.