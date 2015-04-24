Телеканал ТВі відновлює мовлення

Про це повідомила прес-служба телеканалу на офіційній сторінці в соцмережі.

"Шановні телеглядачі. Не без задоволення повідомляємо вам, що 27 квітня о 7.00 телеканал ТВі відновлює своє мовлення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня телеканал ТВі припинив мовлення. Як повідомила тоді директор каналу Ольга Манько,телеканал припинив роботу "у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні, а також з тим, що канал є дотаційним, його діяльність припинена до кращих часів". Тоді канал не анулював ліцензію, розраховуючи на відновлення мовлення.