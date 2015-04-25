ООН: в Україні небезпечна епідеміологічна ситуація

Про це йдеться в повідомленні російського представництва ООН.

Згідно з інформацією, 24 квітня стартував щорічний Всесвітній тиждень імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За оцінками ВООЗ, імунізація дозволяє щорічно запобігати від 2 до 3 мільйонів випадків смерті від дифтерії, правця, кашлюку та кору.

"Потенційну небезпеку для епідеміологічної ситуації в регіоні становить зараз Україна, на території якої тривають бойові дії. Окремі райони цієї країни, як і раніше, недоступні для співробітників міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

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"У низці регіонів України лікарні відчувають труднощі із забезпеченням елементарними ліками і матеріалами. Особливо страждають вразливі представники суспільства - люди похилого віку і діти. Закриті школи. З початку конфлікту діти не отримують щеплень. У нас за вікном 2015 рік. Дітям не повинні загрожувати захворювання, яким можна запобігти за допомогою щеплень", - заявив представник Управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Гінг.