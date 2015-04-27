У Вінниці фонтан показав шоу про героїв Євромайдану і АТО
01:21, 27 квітня 2015Суспільство
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"Україна переможе!" - з таким девізом вирішили у Вінниці розпочати новий сезон роботи світлового фонтану
У Вінниці фонтан показав шоу про героїв Євромайдану і АТО / скріншот
Програма водно-світлового лазерного шоу відображає події Євромайдану та АТО, повідомляє Еспресо.TV.
За кілька хвилин глядач може переглянути уривки із життя цілої країни в цей непростий період.
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Організатори запевнили, що програма розроблена аби підтримати наших бійців та їхніх родичів. І довести - українці цінують подвиг героїв.
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