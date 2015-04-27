У Вінниці фонтан показав шоу про героїв Євромайдану і АТО

01:21, 27 квітня 2015
Суспільство
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"Україна переможе!" - з таким девізом вирішили у Вінниці розпочати новий сезон роботи світлового фонтану

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Програма водно-світлового лазерного шоу відображає події Євромайдану та АТО, повідомляє Еспресо.TV.

За кілька хвилин глядач може переглянути уривки із життя цілої країни в цей непростий період.

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Організатори запевнили, що програма розроблена аби підтримати наших бійців та їхніх родичів. І довести - українці цінують подвиг героїв. 

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