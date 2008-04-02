Україна виграла суд у Стокгольмі

Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм виніс рішення на користь держави України у справі за позовом ТОВ «АМТО» (Латвія) до держави Україна в особі Кабінету Міністрів України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, відповідне рішення, ухвалене 26 березня 2008 року, отримало Міністерство юстиції України, яке здійснювало захист інтересів держави в цій справі.

Міністр нагадав, що позивач - ТОВ “АМТО” (як власник 67,202% акцій ЗАТ “Електропівденмонтаж-10” і, відповідно, - інвестор) звинувачував державу Україна в порушенні умов Договору до Енергетичної хартії, який було ратифіковано Верховною Радою Законом України №89/98-ВР від 6 лютого 1998 року. А саме: в тому, що держава не забезпечила інвесторів ефективними засобами обстоювання позовів та дотримання прав щодо інвестицій, зокрема щодо справедливого і рівного ставлення до іноземних інвесторів під час розгляду судових спорів.

Рішенням Арбітражного трибуналу у задоволенні позовних вимог ТОВ «АМТО» відмовлено повністю.

М.ОНІЩУК наголосив, що завдяки зусиллям Міністерства юстиції та юридичних радників держави Україна – юридичної компанії «Грищенко та партнери» - у цьому непростому арбітражному провадженні було досягнуто позитивне для держави Україна рішення, яке довело необґрунтованість позовних вимог у розмірі близько 20 млн. євро.