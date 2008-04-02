Україна виграла суд у Стокгольмі
Позов латвійської компанії на 20 мільйонів євро
|Микола Оніщук
Як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, відповідне рішення, ухвалене 26 березня 2008 року, отримало Міністерство юстиції України, яке здійснювало захист інтересів держави в цій справі.
Міністр нагадав, що позивач - ТОВ “АМТО” (як власник 67,202% акцій ЗАТ “Електропівденмонтаж-10” і, відповідно, - інвестор) звинувачував державу Україна в порушенні умов Договору до Енергетичної хартії, який було ратифіковано Верховною Радою Законом України №89/98-ВР від 6 лютого 1998 року. А саме: в тому, що держава не забезпечила інвесторів ефективними засобами обстоювання позовів та дотримання прав щодо інвестицій, зокрема щодо справедливого і рівного ставлення до іноземних інвесторів під час розгляду судових спорів.
Рішенням Арбітражного трибуналу у задоволенні позовних вимог ТОВ «АМТО» відмовлено повністю.
М.ОНІЩУК наголосив, що завдяки зусиллям Міністерства юстиції та юридичних радників держави Україна – юридичної компанії «Грищенко та партнери» - у цьому непростому арбітражному провадженні було досягнуто позитивне для держави Україна рішення, яке довело необґрунтованість позовних вимог у розмірі близько 20 млн. євро.