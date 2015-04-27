Савченко переводять до міської лікарні - адвокат

Завтра льотчицю і народного депутата Надію Савченко відправлять до 20-ї міськлікарні Москви.

Про це повідомив у Twitter адвокат Савченко Марк Фейгін.

Він написав: «Я вийшов від Надії. Завтра її відправляють до 20-ї міськлікарні в Москві».

Адвокат також розмістив сьогоднішній лист Савченко, де сказано: «Не в українського коня російський корм».

«Не лізе їжа, коли ти за з’їдених в день нещасних 100 грамів сиру, 20 грамів масла і 30 грамів цукру пишеш заяву, що ти це з’їла», - пише вона. За її словами, складається враження, що РФ збирається Україні пред’явити рахунок за те, як «дорого» утримували депутата Верховної Ради України. Вона пише, що біля неї стоять охоронці і після кожного прийому їжі зважують.

Савченко зазначає, що в неї почалася алергія, але «на що - ніхто сказати не може і вилікувати теж не можуть, тільки заліковують». «Може, в мене вже алергія на Росію? І тюрму?!», - додала Савченко. Вона повідомляє, що важить 50 кілограмів, «цукор 2,8, тиск 90х50, температура 35,8».

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«Мене переводять із в’язниці в міську лікарню, в тюремне відділення, із торгами і домовленостями, що там я почну хоч щось їсти», пише Савченко. При цьому зазначає: «Не знаю… Не впевнена, як полізе…».

«І не пишіть мені, будь ласка, листів жалю із проханням жити і їсти. Голод це моя єдина зброя в боротьбі із безчинством російської влади! Тож не просіть мене її скласти! А вільні птахи у в’язниці не живуть. А на чужині можна померти вже тільки від туги за Україною. Поки живу! Завжди борюся», - наголошує Савченко

Я вийшов від Надії. Завтра її відправляють у 20-ї міськлікарні в Москві pic.twitter.com/jrYLtj6RIX - Mark Feygin (@mark_feygin) April 27, 2015

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодовку.

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24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону РФ.

За інформацією Федеральної служби виконання покарань, Савченко посилила голодування. "Останні три дні Надія Савченко відмовлялася від їжі, у зв'язку з чим сьогодні буде проведено лікарський консиліум", - сказала офіційний представник ФСВП РФ Христина Білоусова.

Раніше голова російської Ради з прав людини Михайло Федотов після зустрічі з Савченко заявив, що стан її здоров'я викликає серйозні побоювання: за останній тиждень Савченко втратила понад 8 кілограмів ваги.