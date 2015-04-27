СБУ: Військовий патруль затримав групу диверсантів, у складі якої - два росіянина

Українські військовослужбовці затримали 6 диверсантів, двоє з яких - громадяни РФ.

Про результати цієї бойової операції доповів президенту України Петру Порошенку голова СБУ Валентин Наливайченко.

Зокрема, як йдеться у переданому УНІАН коментарі радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, Наливайченко доповів, що «під час нещодавньої бойової операції військовослужбовцями Збройних сил України було затримано двох озброєних російських бойовиків, які у складі ДРГ під прикриттям ночі спробували здійснити напад на український блокпост».

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В результаті бойового зіткнення мобільним військовим патрулем ЗСУ було затримано шістьох осіб, двоє з яких - російські громадяни. Одного бойовика знищено, як і знищено автотранспорт диверсантів.

Як зазначається, затримані і знищена особи мали при собі стрілецьку зброю (6 шт. АК), гранати та один РКК.

В даний час СБУ проводить опитування затриманих.

"Наголошую, що це лише частина інформації, яку СБУ планує оприлюднити з цього приводу. Вже ближчим часом ми подамо важливі додаткові деталі цієї історії, яка свідчить не лише про те, що громадяни РФ беруть в руки зброю проти українців...", - зазначив Лубківський.