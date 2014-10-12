СБУ затримала біля Донецька ватажка проросійських диверсантів

СБУ на Донеччині затримала ватажка диверсантів, який готував підривні акції на звільненій українськими військовими території.

Як повідомляє офіційний сайт відомства, "контррозвідка СБУ викрила й припинила протиправну діяльність ватажка диверсійної групи, яка діяла на контрольованій українськими військовими території, громадянина України «Д», 1989 р.н., мешканця м. Алчевськ Луганської області (позивний «Волк»)".

У ніч з 6 на 7 жовтня бойовик був затриманий під час виконання одного з диверсійних завдань поблизу Донецька.

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"Встановлено, що вказаний громадянин створив підпільну мережу інформаторів, які збирали відомості про місця дислокації, чисельність особового складу, кількість та види озброєння, а також переміщення територією Донецької області підрозділів та формувань ЗС України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, які задіяні в АТО", - повідомляє СБУ.

Отримані від інформаторів відомості диверсант передавав ватажкам банд на прізвисько «Джо» та «Хмурий».

"За зізнанням затриманого, він усвідомлював, що його діяльність призводила до жертв серед військовослужбовців ЗС України, правоохоронців та мирних людей", - йдеться у повідомленні СБУ.

Триває слідство.