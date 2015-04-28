9 травня в Києві відбудеться парад військових оркестрів

У Києві 9 травня відбудеться парад військових оркестрів біля Музею Великої Вітчизняної війни, а на Майдані Незалежності цього дня жодних заходів за участю військовослужбовців не планується.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

“Згідно з планом, затвердженим Кабінетом міністрів України, передбачено наступні заходи: 9 травня на площі біля Музею Великої Вітчизняної війни об 11-й годині заплановано виступ ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, а також парад військових оркестрів», - сказала Кушнір, зазначивши, що виступлять військові оркестри Київського та Чернігівського гарнізонів та ще 9 оркестрів Збройних сил України.

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Також відбудеться урочисте складення присяги на вірність Батьківщині новобранцями Збройних сил України, поінформувала речник.

Вона додала, що на Майдані Незалежності 9 травня військовослужбовці Збройних сил України не братимуть участі в жодних заходах.

“За участю військовослужбовців ЗСУ жодних заходів не буде”, - сказала Кушнір.