Делегація УПЦ у Страсбурзі розповіла про захист прав конфесій на сході України

Про це керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній заявив у Страсбурзі під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужнієксом, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Зокрема, владика розповів про допомогу українським конфесіям в зоні збройного конфлікту на Донбасі. Про те, що УПЦ намагається посильно допомагати конфесіям в їх проблемних ситуаціях чи, принаймні, не ускладнювати їх.

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"Коли в місті Антрацит 8 вересня 2014 року озброєні люди захопили будівлю церкви християн-баптистів і заявили, що тут буде «православний центр», то УПЦ заявила, що ніколи не прийме храм, відібраний у іншої конфесії. Аналогічна відмова була у Луганську, де митрополиту Митрофану пропонували приміщення кафедрального собору та єпархіального управління УПЦ КП. Восени 2014 року в Горлівці озброєні люди розігнали віруючих церкви Адвентистів сьомого дня, а пастора вивезли в невідомому напрямку. Представники УПЦ з'ясували, що пастор живий і незабаром його звільнили", - цитують у Центрі інформації УПЦ слова керуючого справами.

Водночас митрополит Антоній передав комісару Мужнієксу матеріали про факти порушення прав віруючих УПЦ та розповів про міжконфесійні відносини в Україні. Комісар Ради Європи ознайомився з інформацією про порушення прав віруючих УПЦ і висловив побажання і надалі отримувати інформацію про факти порушення релігійної свободи в Україні, якщо такі будуть.

Як повідомлялося, з 26 по 28 квітня триває візит офіційної делегації УПЦ до Страсбургу (Франція). Мета візиту - відкриття культурно-духовної програми “Тисячоліття спадщини князя Володимира, хрестителя Русі”, в рамках якої відбулася презентація виставки картин українських художників “Україна – край князя Володимира Великого”. Крім того відбулася зустріч делегації УПЦ з директором Департаменту з питань демократії Ради Європи Сніжаною Самарджич-Маркович, на якій було підтримано пропозицію української сторони щодо розвитку взаємодії у сфері забезпечення прав віруючих.