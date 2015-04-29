На Донеччині військовий застрелив свого колегу - МВС

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області.

"Під час сварки, яка виникла на ґрунті особистих неприязних відносин, військовослужбовець з автомата «Калашникова» здійснив 8 пострілів у колегу, який загинув на місці", - сказано в повідомленні.

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У ВЗГ також зазначили, що 26 квітня о 22.50 до чергової частини Волноваського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в с. Гранітному на території КПП під час конфлікту між військовослужбовцями Збройних сил України було смертельно поранено бійця, 1973 року народження. За підозрою у вчиненні злочину затримано його товариша по службі.

Речові докази вилучено.

Слідчими відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Волноваського РВ міліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Харківщині трьом військовослужбовцям загрожує довічне ув'язнення за вбивство та катування.