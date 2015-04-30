На літаку Міноборони Непал готові покинути 85 українців

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. "За інформацією консула посольства України в Індії який зараз знаходиться в Катманду, поки у нього є інформація про 85 осіб (списки постійно оновлюються), які повідомляють про готовність евакуюватися з Непалу на літаку Іл-76", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, український літак Іл-76 приземлився30 квітня о 08.20 за київським часом в аеропорту Делі для дозаправки і технічної підготовки для перельоту в Катманду.

В даний час в консульстві України в Непалі знаходяться 45 осіб, ще 30 осіб у межах Катманду.