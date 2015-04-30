Спікер Ради підписав закон про відкриття архівів КДБ

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", передає Зеркало недели із посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон направлений на підпис президенту Петру Порошенку. Верховна Рада прийняла цей закон 9 квітня. Урядовий законопроект №2540 підтримав 261 депутат.

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Закон передбачає, що архівні документи будуть передані з ведення спецслужб в Інститут національної пам'яті. Як зазначив раніше директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, подібні закони діють на території всіх посткомуністичних країн, і прийняття цього закону є виконанням рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи щодо України ще від 2000 року.

Раніше голова Національного інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що тільки в СБУ підлягають розсекреченню 800 тис. справ КДБ.