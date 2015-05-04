Малий прикордонний рух між Україною та Румунією запрацює у травні

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на генерального консула Румунії в Чернівцях Елеонору Молдован. Таким чином людям, які проживають у смузі 35-50 км від румунського кордону, не потрібно буде відкривати візи.

Читайте такожМільйон українців зможуть без віз перетинати польський кордонПідставою для перетину кордону буде перепустка малого прикордонного руху.

Малий прикордонний рух буде задіяно на прикордонних територіях Чернівецької, Одеської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Угода про малий прикордонний рух, яка була підписана в Києві 2 жовтня 2014 року зараз знаходиться фактично у фінальній стадії ратифікації. У загальному і румунська та українська сторони вже пройшли всі внутрішні процедури, формальності ратифікації", - зазначила консул.

"Зараз ми по дипломатичних каналах з'ясовуємо інші технічні особливості для вступу в силу вже через кілька днів, тижнів цієї угоди", - підкреслила Елеонора Молдован.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта підписали угоду про малий прикордонний рух. У березні цього року президент Петро Порошенко за результатами зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що "ми домовились з румунською стороною про значний прогрес в малому прикордонному русі".