Регіонали паралізували Хрещатик
12:41, 03 квітня 2008Суспільство
2495 0
Рух транспорту перекрито
Сьогодні з 9.00 до 20.00 рух транспорту по Хрещатику на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Городецького перекрито у зв’язку з необхідністю підтримувати безпеку під час монтажу сцени і проведення масового заходу – мітингу-концерту на Майдані Незалежності.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter