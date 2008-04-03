Регіонали паралізували Хрещатик

Сьогодні з 9.00 до 20.00 рух транспорту по Хрещатику на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Городецького перекрито у зв’язку з необхідністю підтримувати безпеку під час монтажу сцени і проведення масового заходу – мітингу-концерту на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.