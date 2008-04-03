Єврокомісія погіршила прогноз інфляції в зоні євро з 2,1% до 2,6%

Європейська комісія переглянула свій прогноз інфляції в зоні євро з 2,1 до 2,6%, у зв`язку з різким зростанням цін на продовольчі товари і пальне.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки України.

У міністерстві відзначили, що на тлі зростання вартості імпортних товарів, девальвація гривні щодо євро додатково призводить до подорожчання імпортованих з країн Європи товарів.

За даними статистичного бюро EUROSTAT, інфляція в 15 країнах, які входять у єврозону, в 2007 році становила 3,1% порівняно 2,2% в 2006 році, а в січні 2008 року -- 3,2% (у річному обчисленні).

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними європейського статистичного агентства Eurostat, інфляція в зоні обігу єдиної європейської валюти в березні 2008 р. становила 3,5% в річному обчисленні. Показник на 0,2 процентного пункту перевершив прогнози аналітиків. У лютому 2008 р. цей показник становив 3,3%.

Нагадаємо, що на початку березня європейська монетарна влада підвищила прогноз щодо інфляції на 2008-2009 роки. Так, згідно з переглянутим прогнозом, оголошеним керівником ЄЦБ Жаном-Клодом ТРІШЕ, індекс споживчих цін повинен вирости в 2008 р. на 2,6-3,2% проти 2,0-3,0%, що очікувалися в грудні 2007 р., а в 2009 р. - на 1,5-2,7% проти прогнозованих 1,2-2,4%.