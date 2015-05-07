Прикордонники не пропустили в Україну 32 байкерів з Росії та інших країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"З 1 по 5 травня на різних ділянках кордону не пропущено 32 представників байкерського руху, які слідували в Україну невеликими групами, і щодо яких підтвердилась інформація про їхні наміри брати участь у заходах дестабілізаційного характеру в різних регіонах України. Деякі з них, після того, як їм відмовили у пропуску на одній ділянці кордону, намагалися проїхати через іншу", - зазначив Слободян.

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Він також уточнив, що у прикордонників немає інформації, до якої саме організації чи організацій байкерів належать особи, що не були допущені в Україну.

"Але в ході проведення фільтраційних заходів було встановлено, що транзитна мета, про яку заявляла більшість байкерів, не відповідає дійсності: насправді, всі вони планували залишитися на території України в різних регіонах, по-друге, частина з них незадовго до візиту в Україну відвідувала Росію, де мала стосунки сумнівного значення", - додав Слободян.

Також він додав, що серед цих байкерів були громадяни не лише Росії, але й низки європейських країн, але всі вони мали тісні зв'язки з Російською Федерацією, а в'їхати в Україну намагалися з різних сторін: з півночі, півдня, з боку Придністров'я.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС РФ заперечує загрозу від "Російських мотоциклістів". Також повідомлялося, що російські байкери через прохання зняти георгіївську стрічку розбили грузинській активістці мобільний телефон.