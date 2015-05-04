Російські байкери через георгіївську стрічку розбили грузинській активістці мобільний телефон

У Грузії порушили кримінальну справу за фактом псування майна громадянки Грузії Інги Арахамія під час інциденту з російськими байкерами в Сігнахі.

Про це повідомляє місцеве видання Грузія Online.

У МВС Грузії повідомили, що за даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 187, що передбачає навмисне псування чужого майна.

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1 травня громадянка Грузії Інга Арахамія в Сігнахі закликала російських байкерів зняти з мотоциклів "Георгіївські стрічки". Арахамія пояснила їм, що ці стрічки ображають патріотичні почуття грузин у зв'язку з тим, що 20% території Грузії окуповані Росією.

Російські байкери відмовилися знімати стрічки. Один із них розмахнувся рукою і розбив їй мобільний телефон.

Інга Арахамія подала на них в поліцію і дала свідчення.