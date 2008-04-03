МВФ дає прогноз інфляції в Україні

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду інфляція в Україні у грудні цього року складе 17% у порівнянні з груднем 2007 роком.

Про це УНІАН повідомили у місії Міжнародного валютного фонду в Україні з посиланням на голову місії Роберта ФОРДА.

За його ж прогнозом, середньорічна інфляція в Україні у 2008 році становитиме 20-22%, однак, зізнався експерт, цей показник дуже мінливий.

„Мушу сказати, що стосовно цього прогнозу існує незвично багато непевності. Якщо ви запитаєте мене через два місяці, мій прогноз може бути іншим”, – зазначив Р.ФОРД.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в лютому 2008 року становила 2,7%, у січні-лютому - 5,7%.

У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.

У січні ц.р. Світовий банк змінив прогноз зростання інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%. Прогноз зростання ВВП за підсумками поточного року СБ залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, зростання інфляції в Україні у 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

На думку експертів, інфляція в Україні у 2008 році становитиме 15,5%, і свого піку досягне у квітні-травні.