Рада може дозволити умовно-дострокове звільнення довічно засуджених

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення (№2292) проголосували 239 народних депутатів з 322, зареєстрованих у сесійній залі.

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Перед цим відбулося кілька невдалих спроб прийняти зазначений законопроект за основу.

Законопроектом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням” планується внести зміни до статей 81 та 82 Кримінального кодексу, які дають змогу претендувати на умовно дострокове звільнення засудженим до довічного позбавлення волі після певного терміну відбування покарання.

Крім того, даний законопроект передбачає скасування покарання у вигляді довічного позбавлення волі для тих засуджених, що не брали безпосередньої участі у злочині.

Автори законопроекту наголошують, що можливість дострокового звільнення для “довічників” це європейська практика, яку слід застосувати і в Україні.