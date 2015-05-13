Профільний комітет рекомендує ВР прийняти 4 законопроекту щодо реформи правоохоронних органів
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні 4 законопроекти, які стосуються реформування правоохоронної системи.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні комітету.
Зокрема, мова йде про законопроекти "Про національну поліцію", "Про органи внутрішніх справ", "Про сервісні послуги та сервісних центрах МВС" і законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
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Як зазначив голова профільного комітету Андрій Кожем'якін, ці законопроекти повинні бути розглянуті парламентом в пакеті 19 або 20 травня.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Верховній Раді України зареєстровано урядовий законопроект про Національної поліції.