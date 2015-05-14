На Харківщині міліціонери жорстоко побили затриманих - Геращенко (відео)

Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Як тільки я подивився відео опубліковане в Соцмережах - відразу ж зв'язався з начальником Харківського обласного УВС Анатолієм Дмитрієвим, і зажадав негайно знайти цих міліціонерів і притягнути до кримінальної відповідальності за перевищення влади, за звіряче побиття людей", - сказано в повідомленні Геращенка.

У свою чергу, у прес-службі ГУМВС України в Харківській області повідомили, що вже почали службову перевірку дій своїх колег.

Читайте такожУ п'ятницю Рада спробує відправити у відставку Авакова

"Я відразу розпорядився терміново розібратися в цій ситуації. До мене звернувся народний депутат України Антон Геращенко і зажадав негайно знайти цих міліціонерів і притягнути до кримінальної відповідальності за перевищення влади. У цей самий день керівництво Дергачівського райвідділу у максимально стислі терміни здійснило службову перевірку дій своїх підлеглих. Усі матеріали вже передані в органи прокуратури для з'ясування обставин цієї пригоди. Якщо провина співробітників буде доведена, на них чекає безальтернативне звільнення з органів внутрішніх справ. Моя позиція в цьому питанні жорстка і незмінна. Тим, хто ганьбить своїми діями професію міліціонера - не місце в лавах справжніх захисників закону", - передає прес-служба слова начальника МВС України в Харківській області.

Міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, наголосили також у ГУМВС в Харківській області.

Раніше УНІАН повідомляв, що антикорупційний комітет вимагає від ГПУ розслідувати напад на журналістів біля будинку заступника Авакова.