ЗМІ: У ДТП загинув офіцер з 79-ї аеромобільної бригади

Як повідомляють НикВести, чоловік повертався із зони АТО на позашляховику чорного кольору, не впорався з керуванням і зачепив КАМАЗ, після чого автомобіль виїхав на тротуар, де врізався в стовп. Тіло десантника викинуло з автомобіля.

"У сім'ї горе сталося. Приїхав із зони АТО сьогодні і, я так розумію, не доїхав. Не знаю, поспішав на емоціях ...", - повідомив боєць 79-ї бригади з позивним "Маршал", який разом з 20 військовослужбовцями знаходився на місці ДТП.

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"З приводу аварії. Як я розумію, він їхав, як ми опитали свідків, їхав з моста, виїхав велосипедист, він вильнув, вдарився в КАМАЗ і вилетів, вдарився в стовп, після чого вилетів з машини і загинув", - сказав він, додавши, що майор Кошапов їхав в автомобілі сам.