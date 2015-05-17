Артисти Львівської опери заявили про масову мобілізацію: призивають 4 із 7 провідних танцюристів

Артистів Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької масово мобілізують.

Про це говориться у зверненні колективу на сторінці театру в Facebook.

"У Львівську оперу прийшло близько 35 (!) повісток у ЗСУ. Більшу частину з яких складає артистичний склад театру. Серед запрошених на службу є артисти оркестру, хору, провідні солісти опери та провідні солісти балету, також є Заслужені артисти та навіть Народний артист України!", - наголошується у зверненні.

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Колектив зазначає, що є дещо незрозумілим такий масовий для Львівської опери забір високодосвідчених кадрів.

"Для нашого театру така повальна мобілізація призведе до того що з афіші зникнуть певні найменування вистав, та може взагалі зірвати роботу театру!", - наголошують у театрі.

За словами представників Львівської опери, підготовка висококваліфікованих кадрів - оркестрантів, солістів опери та солістів балету займає від 12 до 16 років у навчальних закладах, а також багато років роботи в театрі.

"Наприклад у балет театру повістки прийшли відразу чотирьом провідним танцюристам з семи (серед яких Народний артист України), а по всій Україні виконавців такого рівня зо два десятки! Складається враження, що хтось з чиновників навмисне намагається знешкодити академічні мистецькі традиції України", - додають артисти.