СБУ: Призовнику за 25 тисяч гривень обіцяли "гарантії", що його не відправлять у зону АТО
СБУ викрила протиправну діяльність офіцерів штабу Чернігівського прикордонного загону.
Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби та військовою прокуратурою викрили протиправну діяльність офіцерів штабу Чернігівського прикордонного загону.
Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, хабарники вимагали у призовників неправомірну винагороду.
”Встановлено, що прикордонники обіцяли мешканцю Чернігова за 25 тис грн посприяти у призові на військову службу до прикордонного загону. Хабарники надавали призовникові так звані ”гарантії”, що його не направлять для проходження військової служби до зони АТО”, - зазначив Лубківський.
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Одного із зловмисників затримали ”на гарячому” одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми – 13 тис грн.
Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Лубківський нагадав, що в СБУ та всіх її регіональних управліннях діють ”гарячі лінії”, за якими громадяни можуть повідомити про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння посадових осіб.
Шановні друзі,І знову про хабарників серед правоохоронців і дії Служби Безпеки України, спрямованІ на боротьбу з ними...Posted by Markian Lubkivskyi on 17 травня 2015 р.