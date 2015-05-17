СБУ: Призовнику за 25 тисяч гривень обіцяли "гарантії", що його не відправлять у зону АТО

Служба безпеки України спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби та військовою прокуратурою викрили протиправну діяльність офіцерів штабу Чернігівського прикордонного загону.

Про це повідомив радник глави СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, хабарники вимагали у призовників неправомірну винагороду.

”Встановлено, що прикордонники обіцяли мешканцю Чернігова за 25 тис грн посприяти у призові на військову службу до прикордонного загону. Хабарники надавали призовникові так звані ”гарантії”, що його не направлять для проходження військової служби до зони АТО”, - зазначив Лубківський.

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Одного із зловмисників затримали ”на гарячому” одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми – 13 тис грн.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Лубківський нагадав, що в СБУ та всіх її регіональних управліннях діють ”гарячі лінії”, за якими громадяни можуть повідомити про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння посадових осіб.