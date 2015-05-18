У Харкові знесення трьох пам’ятників комуністам розслідуватимуть як хуліганство

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, провадження відкрито сьогодні, 18 травня.

У міліції зазначили, що за всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено обмеження волі на строк до 5 років.

Читайте такожУ Харкові невідомі вночі повалили три пам'ятники діячам радянської епохи

Як повідомляв УНІАН, 17 травня к Харкові невідомі знесли три пам’ятники діячам радянської епохи - бюст Івана Котлова в Ленінському районі, бюст Сергія Кірова в Московському районі та Фелікса Дзержинського в Дзержинському районі.