Лубківський опублікував нові фото затриманих в Україні військових РФ

Про це він повідомив на своїй сторінці в facebook.

"Перелякані, здивовані, жалю гідні чи жалюгідні...Щойно сержанту лікарі врятували ногу - на ранок треба було б уже ампутувати... Переливають кров і плазму...Спробував додзвонитися до рідних Алєксандрова - телефони мовчать. І Росія мовчить...", - написав він.

Нагадаємо, російські вояки потрапили в полон, коли у складі диверсійно-розвідувальної групи намагалися захопити стратегічний міст в районі н. п. Щастя.

У Росії і у бойовиків заявили, що вони є співробітниками "народної міліції "ЛНР". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російських військових на Донбасі немає, а питання про перевірку інформації із затримання спецназівців потрібно адресувати не в Кремль, а в Міноборони.

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В свою чергу міноборони Росії називає затриманих в Україні працівників ГРУ "колишніми військовими", і просить їх звільнити.

У рідному місті затриманих пройшла акція протесту з вимогою вивести російські війська з України.