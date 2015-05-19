Лубківський опублікував нові фото затриманих в Україні військових РФ
Радник голови СБУ Маркіян Лубківський намагався зателефонувати родичам затриманих на Луганщині російських військових, але телефони не відповідають.
Про це він повідомив на своїй сторінці в facebook.
"Перелякані, здивовані, жалю гідні чи жалюгідні...Щойно сержанту лікарі врятували ногу - на ранок треба було б уже ампутувати... Переливають кров і плазму...Спробував додзвонитися до рідних Алєксандрова - телефони мовчать. І Росія мовчить...", - написав він.
Нагадаємо, російські вояки потрапили в полон, коли у складі диверсійно-розвідувальної групи намагалися захопити стратегічний міст в районі н. п. Щастя.
У Росії і у бойовиків заявили, що вони є співробітниками "народної міліції "ЛНР". Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російських військових на Донбасі немає, а питання про перевірку інформації із затримання спецназівців потрібно адресувати не в Кремль, а в Міноборони.
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В свою чергу міноборони Росії називає затриманих в Україні працівників ГРУ "колишніми військовими", і просить їх звільнити.
У рідному місті затриманих пройшла акція протесту з вимогою вивести російські війська з України.
Йду із шпиталю...Вісь такі вони, представники "легендарного" російського спецназу... капітан Єрофєєв і сержант Алєксан...Posted by Markian Lubkivskyi on 18 травня 2015 р.