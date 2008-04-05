Київське метро стає добрішим (фото)

У київському метро з`явився мистецький потяг, замість реклами у його вагонах висять картини, передає «5-й канал».

У кожному з п’яти вагонів потягу представлені роботи окремого художника. На полотнах зображені квіти, міські пейзажі, натюрморти, тварини.

Такий поїзд поки що тільки один і курсує від станції Бориспільська і до Лук’янівки.

"Сама ідея зробити метро добрішим спровокувала до вибору тих художників, які пропонують мистецтво зрозуміле і мистецтво оптимістичне. А це реалістична школа, це академічна школа, це те, що є зрозумілим найбільш широкому глядачу і несе в собі певний позитивний потенціал", - сказала куратор проекту Наталка СУХОЛІТ.

Також у рамках цього проекту планується оформити “студентські” вагони, де б на стінах можна було читати математичні формули чи англійські неправильні дієслова, а через два місяці київське метро заговорить дитячими голосами - станції оголошуватимуть шестирічні діти.

Фото Олександра Синиці/УНІАН