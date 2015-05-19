ЗМІ: родина голови ДАІ їздить на автопарку вартістю понад $400 тисяч з чужими номерами

Про це йдеться в розслідуванні програми Радіо Свобода та Першого суспільного каналу "Схеми".

Сам Єршов раніше засекретив декларації про майно та доходи всього керівного складу ДАІ, відмовившись надати їх на запит Радіо Свобода, що є порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Також головний «даішник» відмовив журналістам у наданні декларацій керівників ДАІ про доходи за минулий 2014 рік і надав неправдиву інформацію про нерухомість у своїй власності. Сам він заробляв близько 12 тисяч гривень за місяць, відповідно до декларації за 2013 рік.

На його старшу доньку Анастасію Єршову, власницю бренду одягу Atelier HandMade, зареєстровано одразу два авто – LEXUS RX 350 (від 70 тисяч доларів), на якому їздить Оксана Єршова, дружина начальника ДАІ й мати Анастасії. А також білий Porsche Cayenne (від 130 тисяч доларів), на якому їздить сама Анастасія Єршова.

Молодша донька Дарина Єршова (1994 року народження) їздить на автомобілі Range Rover спортивної комплектації. У її аккаунті в мережі Instagram є фотографія дворічної давнини – цей автомобіль у вигляді подарунку стоїть у гаражі за адресою, де проживає родина Єршових.

При цьому, в реєстрі ДАІ за цими номерними знаками проходить зовсім інше авто – Syang Young 2008 року випуску, записане на громадянина Латвії Дмитра Махліна.

На самого керівника ДАІ Олександра Єршова зареєстрований автомобіль Toyota Land Cruiser, єдиний офіційно зазначений у його декларації. Утім, він також користується мотоциклом з номерами, що відрізняються від номерів його автомобіля лише на один знак (АХ5550АА) – але за цим номером у базі проходить вантажівка КАМАЗ.

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Крім того, ще ціла низка елітного автотранспорту з «сімейними» держзнаками зареєстрована на ім’я найближчих родичів дружини голови ДАІ. Наприклад, на матір та брата зареєстровано по позашляховику Land Cruiser.

Також Анастасія та Дарина Єршови у своїх публічних акаунтах в соцмережах розміщують фотографії з розкішними автомобілями та звітами з далеких подорожей, в які літають бізнес-класом та зупиняються у п’ятизіркових готелях.​

Олександр Єршов працював керівником Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив його на посаду виконувача обов'язків голови ДАІ МВС України 4 квітня 2015 року, після того, як у відставку з посади пішов Олександр Сіренко.