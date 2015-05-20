В Amnesty International заявляють, що затриманих російських військових не катували

Про це у Twitter повідомив прес-секретар Amnesty International в Україні Богдан Овчарук, .

”Відвідали сьогодні затриманих російських солдат у військовому госпіталі. Вони стверджують, що по відношенню до них не здійснювалися тортури, умови та медичні послуги добрі”, - написав Овчарук.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

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18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відхрестилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».