В Amnesty International заявляють, що затриманих російських військових не катували
У Міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявляють, що тортур стосовно двох затриманих російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва не здійснювалось.
Про це у Twitter повідомив прес-секретар Amnesty International в Україні Богдан Овчарук, .
”Відвідали сьогодні затриманих російських солдат у військовому госпіталі. Вони стверджують, що по відношенню до них не здійснювалися тортури, умови та медичні послуги добрі”, - написав Овчарук.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Читайте такожЗахоплення спецназівців свідчить, що Росія продовжує порушувати Мінські угоди - Держдеп
18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.
Тим часом у Кремлі відхрестилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».