Посольство Польщі розповіло, які документи на візу потрібні українським футбольним уболівальникам

За інформацією польського посольства, для українських уболівальників встановлено спрощений порядок оформлення віз.

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Для отримання такої візи заявники повинні надати до візового центру такі документи: візову анкету, паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, оригінал дійсного іменного квитка на матч або роздрукований електронний квиток, а також поліс медичного страхування.

Прийом документів на оформлення віз для вболівальників проходить у всіх 14 візових центрах на території України без необхідності попередньої онлайн-реєстрації. Оформлення віз оплачуватиметься безпосередньо при подачі документів у візовому центрі.

Документи на оформлення візи повинні бути подані в візовий центр не пізніше 25 травня, оскільки термін розгляду візового клопотання становить 48 годин.

Допускається подача документів акредитованими туристичними фірмами для організованих груп вболівальників у межах консульських округів установ за місцем реєстрації заявників. В такому випадку особиста присутність заявника не вимагається.

Громадяни України, які мають дійсну візу, вид на проживання або національну візу будь-якої з країн Шенгенської угоди, можуть в'їжджати до Польщі без необхідності отримання візи в польському консульській установі.