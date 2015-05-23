У неділю в Україні буде по-літньому спекотно - до +31°

24 травня у більшості областей без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр. Вітер південно-східний, на заході - північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 26-31°, на узбережжі морів 20-25°, на крайньому заході країни 15-19°. Читайте такожНа вихідних сонце розжарить повітря в Україні до +30 У неділю у столиці без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

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