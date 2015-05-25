У Харківській області затримали ветерана АТО, який кинув гранату в автомобіль з людьми

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, чоловіка затримали наприкінці минулого тижня.

За відомостями міліції, до міліції звернулася 25-річна жінка, яка заявила, що до автомобіля, в якому знаходилась вона разом зі своїм чоловіком та знайомим, невідомий через відкрите скло закинув гранату РГД-5 і зник з місця скоєння злочину. Граната не спрацювала і пасажири автомобіля не постраждали.

Читайте такожНа Сумщині у демобілізованого із зони АТО солдата вилучили дві бойові гранатиНа місце події виїхала слідчо-оперативна група. Працівники міліції викрили у скоєнні злочину 43-річного куп`янчанина. Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника було виявлено та вилучено ще одну гранату РГД -5. Також з’ясувалося, що чоловік був учасником АТО, звідки і привіз боєприпаси.

Підозрюваного затримано, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського міського відділу міліції.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.