СБУ проводить обшук в UniCredit банку через можливе фінансування тероризму клієнтами фінустанови

Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, обшук проводиться в рамках розслідування справи за фактом фінансування тероризму, стаття 258-5 Кримінального кодексу.

"Ми підтверджуємо, що в рамках кримінального провадження, яке розслідує СБУ Києва і Київської області за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу (про фінансування тероризму), були проведені окремі слідчі дії в цій банківській установі", - сказала вона.

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"Процесуальні дії проводяться для зупинення можливого фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Процесуальні дії проводяться проти юридичних та фізичних осіб, які використали рахунки банку для терористичної діяльності. До самої установи претензій немає", - зазначила Гітлянська.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України викрили та блокували механізм фінансування терористів так званих "ДНР" і "ЛНР" через міжнародну платіжну систему.