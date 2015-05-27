Пов'язана з МОЗ часів Януковича фірма поставила під загрозу життя ВІЛ-інфікованих України - активісти

Цією акцією ВІЛ-позитивні українці хотіли привернути увагу Прем’єр-міністра України та Уряду до того, що вже за 3 тижні в Україні закінчаться ліки для 30 тисяч хворих на ВІЛ/СНІД, повідомляє всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ).

За інформацією ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» вже 15 червня в Україні закінчаться ліки для тисяч ВІЛ-позитивних людей. До кінця червня ця доля очікує всіх, хто перебуває на програмах лікування, що включають в себе такі препарати як Ламівудин, Зидовудин /Ламівудин, Ефавіренз, а це майже 30 тисяч пацієнтів по всій Україні.

Причиною такої гострої нестачі ліків є рішення, прийняте ще минулого року. У 2014 році до постанови Кабінету Міністрів України №117 була внесена «лобістська норма», що дозволила постачальникам ліків отримати 100% передоплату товару та 6 місяців відстрочки поставок.

Читайте такожТисячі ВІЛ-інфікованих можуть померти, тому що фармкомпанії вимагають грошей за вже оплачені ліки - активістТепер ліки, які пацієнти державних програм лікування мали отримати до кінця 2014 року, могли бути поставлені в Україну тільки в червні 2015. Але, як стверджують пацієнти, недобросовісні компанії, отримавши наперед гроші, навіть не збираються постачати ліків.

"Ми вже маємо достовірну інформацію про те, що всі медикаменти, які повинна була поставити компанія «Вектор Фарм» не будуть поставлені в Україну, а ліки закінчаться ще й до очікуваного строку поставки, а саме 10 червня", – стверджує Дмитро Шерембей, голова правління БФ «Пацієнти України».

Замість поставок ліків, компанія «Вектор Фарм» подала на Міністерство охорони здоров’я до суду. Власники компанії, отримавши 52 мільйони 600 тисяч гривень оплати за препарати в грудні 2014 року, вимагають від держави тепер компенсації за зріст курсу іноземної валюти.

"Це повна нісенітниця, враховуючи, що компанія отримала 100% передоплату і мала змогу оплатити виробництво препаратів ще пів року тому, або конвертувати ці гроші в валюту", – розповідає Віталій Шабунін, голова правління «Центру протидії корупції»

На його думку, такі кроки компанії не можна розцінювати ніяк, окрім як затягування часу, щоб не поставляти препарати.

Акцію підтримали у 13 регіонах України.

За даними видання Наші Гроші, фірма "Фарма-Вектор" рік у рік стабільно входить до топу переможців тендерів МОЗ. Так, у 2013 і 2014 роках вона посідала четверте місце, отримавши від міністерства 184 965 006 і 226 605 870 гривень відповідно.