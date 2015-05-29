Затриманий спецназівець: консул сказав, щоб ми не переживали, Росія про нас не забула

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", пише lb.ua.

"У черговий раз хочу закликати обидві сторони, які перебувають на позиціях, хоча б менше стріляти. Щоб менше було поранених. І може з Божою допомогою прийдемо до миру, менше будемо стріляти, більш гуманно ставитися до полонених", - сказав Єрофєєв.

Капітан російських Збройних сил підкреслив, що всі сторони вірять, що воюють за праве діло. "А насправді у результаті російські православні хлопці вмирають, отримують каліцтва, лежать в госпіталі", - сказав він.

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У свою чергу сержант Олександр Александров розповів про свою розмову з консулом РФ.

"Приходив консул. Цікавився станом здоров'я. Все нормально. Всього вистачає. Питав я про своє несподіване звільнення. Він ніяк не зміг прокоментувати це. Сказав, що уточнить [в Міністерстві оборони РФ]. З приводу обміну [сказав], що ведуться переговори. І поки ми перебуваємо під слідством, ні про яке обміні мови йти не може. Сказав, щоб ми не переживали, Росія про нас не забула", - розповів військовий.

Російський військовий особливо відзначив ставлення до поранених українських солдатів, які перебувають з ним в одному госпіталі.

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"Вони повертаються як герої, гідно повертаються. Батьківщина від них не відмовляється, навіть від тих, хто побував у полоні. Піклуються про них, намагаються повернути. А у нас так цікаво виходить", - розповів спецназівець.

Він також поскаржився, що не може зателефонувати своїм рідним в Росії.

"Ніколи такого не було, щоб я дзвонив мамі, а вона трубку не брала. З дружиною, коли ще тільки зустрічалися, коли в навчальні відрядження там їздили, завжди можна було додзвонитися, навіть вночі, о другій годині ночі там, завжди знав, що вона візьме трубку. А зараз...", - додав Александров.

Нагадаємо, 22 травня Шевченківський райсуд Києва заарештував затриманих ГРУшников Александрова і Єрофєєва на 2 місяці. Російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.