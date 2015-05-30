Діти переселенців із зони АТО поїхали відпочивати до Хорватії за підтримки ФІФА (фото)

Завдяки його ініціативі та підтримці жителів Хорватії, які приєдналися до гуманітарної акції, організований відпочинок для 300 дітей переселенців із зони АТО. Про це повідомляє MatchDay

30 травня перша група дітей у складі 150 осіб на трьох автобусах вирушиладо Спліту, де протягом двох тижнів діти зможуть оздоровитися біля берегів Адріатичного моря. Наступна група з 150 дітей свої канікули в Хорватії проведе у серпні. Відпочивати вони будуть у містах Макарска і Трогір.

«Все почалося з гуманітарної акції, організованої для українців, у нас в Хорватії, — розповів Івіца Піріч. — Я тоді пообіцяв, що за свої гроші організовую відпочинок біля моря в Хорватії для 50 дітей, проте потім цю ідею підхопив в Україні благодійний фонд «Допомога Дніпра». Першим мені зателефонував Геннадій Корбан, потім підключився Посол України в Хорватії Олександр Левченко і представники Адміністрації Президента України. І в результаті вийшло організувати відпочинок для 300 дітей. Перша група вже виїхала з Дніпропетровська».

Читайте такожЦього року на Закарпатті планують оздоровити понад 35 тисяч дітей

«Упевнений, що українські діти проведуть незабутні канікули. Я їх зустрів у Києві на вокзалі, і ми разом на автобусах поїдемо через всю західну Україну, побачимо Угорщину, і потім діти будуть відпочивати в Хорватії. Крім моря, вони побувають на екскурсіях, до них в гості приїдуть поспілкуватися зірки хорватського спорту. Це дуже важливе психологічне розвантаження для них. І це я знаю по собі, оскільки, коли мені було 13 років, в Хорватії теж почалася війна і нас групою дітей вивезли на відпочинок до Словенії. Я запам'ятав це на все життя. Упевнений, так буде і з українськими дітьми, яким потрібні позитивні емоції в такий непростий для України час. Я прожив в Україні більше п'яти років, для мене це друга рідна країна після Хорватії. Упевнений, що українці подавлять цю агресію і країна буде європейською державою», — підсумував Івіца Піріч.