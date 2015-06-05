Близько 200 українських миротворців вирушили у Ліберію

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, сьогодні, 5 червня, під час чергової, 21-ї ротації 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії з Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького літаком ООН на Африканський континент відбули українські миротворці у кількості близько 200 осіб.

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Згідно з повідомленням, вони замінять своїх колег попередньої ротації, які, виконавши миротворчу місію, повернуться на Батьківщину найближчими днями.

За даними прес-служби, перед тим, як вирушити у відрядження майбутні миротворці пройшли курс підготовки, під час якого тренувалися виконувати різноманітні за складністю завдання.

"Посилена увага приділялася фаховій, психологічній та фізичній підготовці військовослужбовців, удосконаленню ними практичних навичок у володінні технікою та озброєнням, вивченню англійської мови, а також злагодженості підрозділів та загону в цілому", - уточнили у прес-службі оборонного відомства.

За словами начальника армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Валентина Пістрюги, особливістю цієї ротації миротворців є те, що відтепер вони будуть виконувати місію ООН у Ліберії упродовж 12 місяців.