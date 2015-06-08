В Одесі створено "Роту охорони"

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні бійці названого формування склали присягу на плацу Малиновського районного військкомату, в безпосередньому підпорядкуванні якого і будуть перебувати.

Рота створена з ініціативи патріотичних сил Одеси, схвалена Міністерством оборони України.

У її складі - 121 особа (серед них - 2 дівчат), які є жителями Одеської області. В даний військове формування увійшли, в тому числі, члени різних проукраїнських організацій, приміром, «Самооборони Одеси», «Євромайдан-Одеса» і т. п.

Читайте такожВ Одеській області на залізниці стався вибух, з рейок частково зійшов потягЗавдання роти - охорона стратегічних об'єктів міста, захист правопорядку.

У випадку бойових дій, інших загроз мирного існування регіону бійцям видадуть зброю.

Раніше УНІАН повідомляв, що мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився у зв'язку з терактами передбачити витрати на встановлення на вулицях камер відеоспостереження і посилити патрулювання.