Мер Одеси через теракти хоче встановити на вулицях відеокамери та посилити патрулювання

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив на апаратній нараді.

Зокрема, він розпорядився внести відповідні зміни до програми «Безпечне місто».

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«Ми всі знаємо, що у нас відбувається – вибухи. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Той, хто це (вибухи) влаштовує, хоче, щоб Одеса з миролюбного міста перетворилася на вогнище нестабільності, на вогнище неспокою. Ми маємо все зробити для того, щоб убезпечити місто», - заявив Труханов.

Він зазначив, що встановлення камер зовнішнього спостереження має на меті, у першу чергу, запобігання вибухам та збільшення розкриття злочинів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у мережі з’явилося відео вибуху в офісі "Самопомочі" в Одесі.