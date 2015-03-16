Мер Одеси через теракти хоче встановити на вулицях відеокамери та посилити патрулювання
Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився у зв'язку з терактами передбачити витрати на встановлення на вулицях камер відеоспостереження і посилити патрулювання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив на апаратній нараді.
Зокрема, він розпорядився внести відповідні зміни до програми «Безпечне місто».
Читайте такожСБУ затримала 2 групи терористів, що причетні до вибухів в Одесі
«Ми всі знаємо, що у нас відбувається – вибухи. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Той, хто це (вибухи) влаштовує, хоче, щоб Одеса з миролюбного міста перетворилася на вогнище нестабільності, на вогнище неспокою. Ми маємо все зробити для того, щоб убезпечити місто», - заявив Труханов.
Він зазначив, що встановлення камер зовнішнього спостереження має на меті, у першу чергу, запобігання вибухам та збільшення розкриття злочинів.
Раніше УНІАН повідомляв, що у мережі з’явилося відео вибуху в офісі "Самопомочі" в Одесі.