Завтра в Україну прийдуть грози і ще більш сильна спека

Спека утримається у всіх областях України, температура повітря протягом дня складе 27-32 градусів тепла, лише на крайній півночі очікується послаблення спеки до 24-29 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині локальні невеликі дощі можливі лише в другій половині дня. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 24-30 градусів тепла.

У північних областях вночі буде переважати суха, малохмарна погода, вдень місцями пройдуть локальні дощі з грозами. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 25-30, на крайній півночі 23-27 градусів тепла.

У центральній частині переважно сухо, лише у другій половині дня місцями невеликі дощі та грози. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 27-32 градуси тепла.

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У східних областях очікується сонячна спекотна погода. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 26-31 градус тепла.

У південній частині утримається спека, опадів не очікується, лише в Криму вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 27-32, на узбережжі морів 23-28 градусів тепла.

У Києві вночі та вранці опадів не очікується, вдень місцями пройдуть локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 28-30 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.